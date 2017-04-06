به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه گفت: باید در سوریه اقدامی کرد اما فعلا قصد ندارم برنامه‌ خود را در قبال این کشور افشا کنم.

وی با اشاره به حادثه خان شیخون ادامه داد: آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، یک رسوایی برای بشریت است. بشار اسد آنجاست و فکر می‌کنم که کنترل اوضاع در دست اوست. بنابراین فکر می‌کنم باید اتفاقی بیافتد.

وی با متهم کردن دولت سوریه به انجام حمله شیمیایی افزود: آنچه اسد انجام داد، وحشتناک بود. آنچه در سوریه رخ داد، یک جنایت بسیار بزرگ است و نباید اتفاق می‌افتاد. نباید اجازه تکرار چنین اتفاقی را داد.

ترامپ در پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای برای سوریه دارد، گفت: فعلا نمی‌خواهم بگویم که چه کاری در مورد سوریه انجام خواهیم داد.

لازم به ذکر است؛ برخی منابع در کاخ سفید گفته‌اند که ترامپ در حال بررسی گزینه‌های نظامی از جمله امکان ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه است.