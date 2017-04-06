۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۳:۴۱

فاکس نیوز مدعی شد؛

آماده باش ناوهای جنگی آمریکایی در شرق مدیترانه

در ادامه جنگ روانی علیه سوریه با اتهام حمله شیمیایی ارتش این کشور و اعلام بررسی گزینه نظامی آمریکا علیه دمشق از سوی برخی رسانه ها، فاکس نیوز از آماده باش ناوهای جنگی در مدیترانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جنگ روانی علیه سوریه با اتهام حمله شیمیایی ارتش این کشور به معارضین و اعلام بررسی گزینه نظامی آمریکا علیه دمشق از سوی برخی رسانه های غربی به نقل از منابع آگاه، فاکس نیوز از آماده باش ناوهای جنگی در مدیترانه خبر داد.

بنابر این گزارش، شبکه خبری فاکس‌نیوز از آماده‌باش ناوهای جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» در شرق دریای مدیترانه برای حمله به خاک سوریه در صورت نیاز خبر داده است.

لازم به ذکر است؛ از دو روز پیش و در پی انتشار گازهای سمی متعلق به تروریست های تحت حمایت آمریکا و ترکیه در منطقه خان شیخون در استان ادلب سوریه، کشورهای غربی به ویژه آمریکا جنگ روانی شدیدی را علیه دولت قانونی بشار اسد به راه انداخته و طی ساعات گذشته با تشدید این فضاسازی از بررسی گزینه نظامی علیه سوریه سخن گفته اند.

