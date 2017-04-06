دولت ترامپ تهدید کرده اما نگران تبعات اقدام نظامی علیه سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، منابع مطلع در ایالات متحده آمریکا معتقدند دولت دونالد ترامپ، با وجود موضعگیریهای تندی که درباره اقدام نظامی در سوریه داشته نگران تبعات این اقدام است.
روزنامه واشنگتنپست از قول مقامهای آمریکایی نوشته حضور نیروهای روسیه در سوریه و نگرانیهای مربوط به استقرار نیروهای زمینی آمریکا در این کشور، دو مورد از عواملی هستند که تصمیمگیری درباره اقدام نظامی در سوریه را دشوار میکنند.
این گزارش می افزاید: پنتاگون، در حال ارائه گزینههای پیشرو به کاخ سفید درباره پاسخهای نظامی محتمل در واکنش به ادعاهایی است که دولت سوریه را به حمله شیمیایی در استان ادلب سوریه متهم میکنند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند حمله به مواضع ارتش سوریه و اقداماتی برای زمینگیر کردن جنگندههای سوریه اقداماتی هستند که ممکن است دولت ترامپ آنها را انجام دهد.
به نوشته واشنگتنپست، شماری از مقامهای کاخ سفید عصر چهارشنبه برای بررسی این موضوع در جلسهای شرکت کردند که تا ساعتهای آغازین پنجشنبه به طول انجامید.
برخی از حاضرین در این نشست خواستار اقدام فوری بودند، اما عدهای دیگر نگران تبعات درجه دوم و درجه سوم چنین تصمیمی بودند. برخی به واکنش روسیه که سامانههای ضدهوایی پیشرفتهای در سوریه مستقر کرده اشاره کردند.
