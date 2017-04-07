واکنش عجیب دبیرکل سازمان ملل به تهدید آمریکا علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تهدیدهای نظامی امروز مقامات آمریکایی علیه دولت قانونی سوریه، سکوت کرد و به گفتن جمله «حرفی نمی زنم» بسنده کرد.

بنابر این گزارش، در حالی که طی دو روز گذشته جنگ روانی دولت های غربی به ویژه آمریکا به بهانه حمله شیمیایی به خان شیخون در ادلب علیه دولت قانونی سوریه شدت گرفته تا جایی که روز پنجشنبه منابع آگاه خبر از بررسی گزینه اقدام نظامی علیه این کشور از سوی کاخ سفید دادند، گوترش در واکنشی عجیب گفت: در خصوص اتفاقی که هنوز رخ نداده، صحبتی نمی‌کنم!

دبیرکل سازمان ملل افزود: نگرانی‌ام در حوزه دیگری متمرکز است.

وی گفت: دغدغه اصلی من این است که مطمئن شوم عاملان حمله ادلب، پاسخگوی اقدام خود باشند.

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور روز پنجشنبه با تهدید دولت اسد از در دست داشتن برنامه هایی علیه سوریه سخن گفتند.