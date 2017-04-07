واکنش کنگره آمریکا به تهدید سوریه از سوی کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در پی انتشار خبری به نقل از منابع آگاه در کاخ سفید مبنی بر بررسی گزینه اقدام نظامی علیه سوریه، کنگره آمریکا نسبت به این اقدام به ترامپ هشدار داد.

بنابر این گزارش، جمعی از اعضای دموکرات سنای آمریکا به دونالد ترامپ هشدار دادند که برای هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه، باید ابتدا مجوز کنگره را دریافت کند.

سناتور «بن کاردین» از اعضای ارشد دموکرات‌های سنا به سی‌ان‌ان گفت: ترامپ برای حمله به سوریه، باید مجوز جنگ را از کنگره دریافت کند.

سناتور کاردین همچنین گفت: ترامپ نباید مانند اوباما با رجوع به قانون ضدتروریسم سال ۲۰۰۱ و با پوشش «حمله محدود»، جنگی تمام‌عیار در سوریه راه بیاندازد.

وی در این خصوص اضافه کرد: تاکنون برای حمله به دولت بشار اسد هیچ مجوزی صادر نشده و اگر تصمیم بگیریم که در سوریه اقدام نظامی کنیم، ترامپ باید به کنگره بیاید.

همچنین سناتور «کریس مورفی» در این باره گفت: ترامپ مجوز حمله به دولت قانونی سوریه را ندارد.

سناتور مورفی نیز به سوء استفاده اوباما از قانون ضد تروریسم اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۳ هم ایده انداختن بمب درون یک جنگ داخلی، ایده بدی بود و قطعا در سال ۲۰۱۷ این ایده بدتر است.

لازم به ذکر است؛ انتشار گازهای سمی متعلق به تروریستها در منطقه خان شیخون استان ادلب سوریه، بهانه جنگ روانی دو روز گذشته دولت ها و رسانه های غربی علیه دولت قانونی سوریه به اتهام بکارگیری سلاح شیمیایی در این منطقه شده است.