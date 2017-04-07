انحراف از مسیر اتوبوس در اتوبان ساوه-سلفچگان ۲۵ مصدوم برجای گذاشت

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز پیام شهرستان ساوه طی تماس مردمی در ساعت دو بامداد روز جمعه ۱۸ فروردین، خبری از خارج شدن یک دستگاه اتوبوس از جاده و برخورد با گاردریل دریافت کرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه افزود: این سانحه جاده ای در کیلومتر ۱۰ اتوبان ساوه - سلفچگان به سمت شهر ساوه رخ داد که طی آن یک دستگاه اتوبوس دچار انحراف از مسیر شد.

عزیزی بیان کرد: پس از اطلاع رسانی موضوع بلافاصله شش اکیپ شهری و جاده ای اورژانس ساوه شامل تیم های امدادی اورژانس پایگاه شهری سه، سلفچگان، شهر صنعتی، سیلیجرد،آوه و تیم پشتیبان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه خاطرنشان ساخت: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما ۲۵ نفر از مسافران اتوبوس دچار مصدومیت شدند.

وی تصریح کرد: ۲۳ نفر از مصدومان حادثه توسط آمبولانس های اورژانس و دو مصدوم توسط نیروهای امدادی هلال احمر پس از دریافت اقدامات اولیه درمان پیش بیمارستانی، به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

عزیزی اضافه کرد: طی روز گذشته نیز وقوع چهار سانحه رانندگی در شهرستان ساوه، شش مصدوم برجای گذاشت که چهار نفر به مرکز درمانی منتقل و دو نفر نیز توسط نیروهای اورژانس، در محل حادثه مداوا شدند.