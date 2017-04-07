نشست شورای امنیت بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه روسیه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا، فرانسه و انگلیس برای بررسی حادثه شیمیایی ادلب مخالفت کرد و قطعنامه جدیدی را در این خصوص پیشنهاد داد، اعضای غیردائمی شورای امنیت روز پنجشنبه پیش نویس یک قطعنامه سوم را به این نهاد ارائه کردند.

در پیش نویس جدید، برخلاف قطعنامه پیشنهادی طرف غربی که دولت سوریه را ملزم به ارائه اطلاعات همه عملیات های نظامی خود در روز حادثه کرده بود، تنها از دمشق خواسته شده است که با تیم تحقیقات همکاری کند.

بنابر این گزارش، روسیه در پیش نویس قطعنامه ای که به شورای امنیت ارائه داده، ضمن تاکید بر اهمیت تحقیقات درباره حادثه شیمیایی ادلب، خواسته است که تیم تحقیقات ابتدا مورد تایید شورای امنیت قرار بگیرد.

سوئد، قزاقستان، اتیوپی، بولیوی، ایتالیا، مصر، ژاپن، سنگال، اوکراین و اروگوئه ده عضو غیردائمی فعلی شورای امنیت سازمان ملل هستند که متن این پیش نویس را تهیه و آن را ارائه کردند.

این نشست شورای امنیت ساعتی پیش بدون نتیجه پایان یافت و قرار شد اعضاء در آینده‌ای نزدیک مجدداً برای بررسی این مسئله تشکیل جلسه دهند.

لازم به ذکر است؛ انتشار گازهای سمی متعلق به تروریستها در منطقه خان شیخون استان ادلب سوریه، بهانه جنگ روانی دو روز گذشته دولت ها و رسانه های غربی علیه دولت قانونی سوریه به اتهام بکارگیری سلاح شیمیایی در این منطقه شده است.