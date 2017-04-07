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۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۵:۱۸

طی بیانیه ای اعلام شد؛

شورای همبستگی مردمی قبایل یمن: توطئه جدید درحال شکل گیری است

شورای همبستگی مردمی قبایل یمن: توطئه جدید درحال شکل گیری است

شورای همبستگی مردمی قبایل یمن با بیان اینکه توطئه جدید نیروهای متجاوز درحال شکل گیری است، اعلام کرد: اقدام اخیر نیروهای دشمن در جزایر «سقطری و میون»، توطئه علیه مردم استانهای جنوبی یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای همبستگی مردمی قبایل یمن پنجشنبه شب در بیانیه ای با بیان اینکه توطئه جدید نیروهای متجاوز درحال شکل گیری است، اعلام کرد: اقدام اخیر نیروهای دشمن در جزایر «سقطری» و «میون»، توطئه علیه مردم استانهای جنوبی یمن است.

بنابر این گزارش، در این بیانیه از قبایل یمن خواسته شده است فهرست افراد خیانتکار و مزدورانی که نمی خواهند از فرصت عفو عمومی استفاده کنند را اعلام کنند.

بیانیه شورای همبستگی قبایل یمنی می افزاید: ما از همه قشرهای جامعه یمن می خواهیم خود را برای هرگونه توطئه‌ای که هدف از آن تزلزل جبهه داخلی و امنیت کشور و ثبات آن است، آماده کنند.

براساس گزارش های سازمان ملل از زمان شروع حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی عربستان که به بهانه بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، صورت گرفته است، ۱۲هزار و ۵۰۰ نفر که بیشتر آنها را غیرنظامیان تشکلیل می دهند کشته، ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر زخمی و هفت میلیون نفر با خطر گرسنگی رو به رو هستند.

کد مطلب 3946458

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