جدال لفظی در شورای امنیت؛ روسیه به آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست شورای امنیت در خصوص حادثه «خان شیخون» در حالی بدون رأی‌گیری پایان یافت که گفتگوهای تند و جدال لفظی نمایندگان روسیه و آمریکا خطاب به یکدیگر خبرساز شد.

بنابر این گزارش، نمایندگان دائم روسیه و آمریکا در سازمان ملل، طی نشست مذکور بر سر اتهام‌زنی‌های غرب به دولت قانونی سوریه در خصوص حادثه خان شیخون جدال لفظی داشته‌اند.

در خلال نشست شورای امنیت، یکی از معاونان نماینده روسیه در سازمان ملل، نسبت به عواقب منفی هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه دولت قانونی سوریه هشدار داده و تجربه‌های ناموفق واشنگتن در لیبی و عراق را یادآور شده است.

انتشار گازهای سمی متعلق به تروریستها در منطقه خان شیخون استان ادلب سوریه، بهانه جنگ روانی دو روز گذشته دولت ها و رسانه های غربی علیه دولت قانونی سوریه به اتهام بکارگیری سلاح شیمیایی در این منطقه شده است.