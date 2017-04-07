۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۷:۰۲

با دستور وزیر راه صورت گرفت؛

ماموریت دو معاون وزیر برای بررسی زلزله خراسان رضوی

معاون مسکن و ساختمان و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مامور شدند تا آخرین وضعیت زلزله خراسان رضوی را بررسی و گزارش آن را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ماموریت ویژه وزیر راه و شهرسازی به مشهد رفتند تا با حضور در جلسه استانداری آخرین وضعیت زلزله استان را بررسی و گزارش آن را به صورت مستقیم به آخوندی ارائه کنند.

با وقوع زلزله در استان خراسان‌رضوی و شهر مشهد و اطراف آن به شدت ۶.۱ ریشتر که موجب بروز خسارت به برخی از ساختمان‌ها و همچنین مجروح و کشته‌شدن تعدادی از هموطنان شد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در ماموریتی به دو نفر از معاونان خود؛ حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و همچنین محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برای بررسی و ارایه گزارشی جامع از ابعاد و خسارات وارده به هموطنان زلزله‌زده خراسان‌رضوی، ماموریت ویژه داد.

در این ماموریت، مظاهریان و شکرچی‌زاده دیروز به مشهد رفتند و با حضور در جلسه استانداری ضمن استماع گزارش استاندار، راهی بازدید از مناطق زلزله شده شدند تا گزارشی جامع را از خسارات وارده تهیه کنند.  

به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که صبح دیروز همراه با شکرچی زاده وارد شهر مشهد شد، جلسه‌ای با حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان و همچنین محمدرضا اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی تشکیل شد و ابعاد حادثه، تشریح شد.

گفتنی است ۱۶ فروردین‌ماه ساعت ۱۰: ۳۹ صبح زلزله ۶.۱ ریشتری در سفیدسنگ حدود ۸۰ کیلومتری شهر مشهد به وقوع پیوست که در پی آن نیز چندین پس‌لرزه رخ داد و شهرهای خواف، سنگان، زبرجان، تربت‌جام، نیشابور و تربت‌حیدریه نیز دچار لرزش‌های خفیف‌تری از سفیدسنگ شدند.

بر اساس آمار رسمی، ۲ کشته، ۹ مصدوم و تخریب ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی چندین روستا از خساراتی است که در این زلزله گزارش شده است.  

