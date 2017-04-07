تعامل ایران و سنگاپور برای حضور در بازار ۹۰۰ میلیون نفری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با مالکی عثمان، وزیر مشاور در امور خارجه و دفاع سنگاپور بر تعامل و توسعه اقتصادی دو کشور ایران و سنگاپور تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی دو کشور می توانند در زمینه های گوناگون با یکدیگر همکاری کنند.

وی در ادامه به مجموعه اقدامات و فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این سازمان بزرگ ترین سازمان عمومی ایران است که به اندازه یک وزارتخانه ارزش دارد.

وی افزود: غالب شرکت هایی که قرار است با سنگاپور همکاری کنند زیر مجموعه تامین اجتماعی هستند و همچنین طرف های اروپایی که خواهان همکاری با ایران شده اند نیز بیشتر تمایل دارند که این همکاری با شرکت های سازمان تامین اجتماعی باشد.

وی به موافقت نامه ای که سال گذشته در سفر هیئت ایرانی به سنگاپور امضا شده بود اشاره کرد و گفت: این موافقتنامه عملیاتی شده و به خوبی پیش می رود.

ربیعی افزود: در صندوق بازنشستگی کشوری نیز سرمایه گذاری های خوبی صورت می گیرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اخیرا قرار داد خوبی با بوئینگ منعقد شده است گفت: قرار داد خرید ۶۰ فروند هواپیمای بوئینگ با مدیر عامل شرکت آسمان در تهران به امضا رسید.

ربیعی خاطر نشان کرد: هم اکنون با خرید اینقدی هواپیما ها توسط شرکت های آسمان و ایران ایر می تواند ایران را به غول هواپیمایی در منطقه تبدیل کند.

توسعه مناسبات بانکی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همکاری با کشور سنگاپور در زمینه بانک ها شروع شده است گفت:در زمینه همکاری های بانکی نیاز به سرعت بیشتری داریم چرا که برای ما شکل گرفتن همکاری های بانکی اهمیت زیادی دارد.

دسترسی ایران به بازار ۳۰۰ میلیون نفری

وی در این دیدار یادآور شد: بازار ایران ۷۰ میلیون نفری نیست چرا که به بازار ۳۰۰ میلیون نفری منطقه دسترسی دارد و به راحتی می تواند به این بازار بزرگ خدمات ارائه کند.

وی تاکید کرد: ما می توانیم تبدیل به یک مرکز منطقه ای شویم.

همکاری در ساخت بندر

وی افزود: همچنین دو کشور می توانند در زمینه ساخت بندر با یکدیگر همکاری کنند. دو شرکت بزرگ کشتیرانی متعلق به صندوق ها است بنابراین آماده ایم در زمینه ساخت بندر با هم همکاری کنیم که این تعامل نیاز به سرعت دارد.

وی از امضای تفاهمنامه ساخت ۱۰فروند کشتی با کره جنوبی خبر داد و گفت: می توانیم این همکاری را با کشور شما نیز دنبال کنیم.

همکاری در زمینه پالایشگاه و پتروشیمی

ربیعی با بیان اینکه هم اکنون چند مجوز در زمینه ساخت پالایشگاه و پتروشیمی داریم و خوراک با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی قرار گرفته است و آب را تامین کرده ایم گفت : برای این کار نیاز به شریک خارجی داریم و شما می توانید در پروژه های پتروشیمی با ما مشارکت کنید.

دسترسی به بازار ۶۰۰ میلیونی

سپس محمد مالکی عثمان، وزیر مشاور در امور خارجه سنگاپوربا اشاره به اینکه ربیعی اعلام کرده بود که به بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه دسترسی داریم، گفت: ایران می تواند به عنوان هاب منطقه ای باشد و با بازار کشورهای آسیایی متعامل شود و سنگاپور هم با بازار ۶۰۰ میلیونی کشورهای همسایه خود در ارتباط است. بنابراین تعامل اقتصادی دو کشور می تواند به نفع دو طرف باشد.

وی با تاکید بر اینکه پتانسیل خوبی برای همکاری بخش خصوصی دو کشور وجود دارد، گفت: پس از برجام راه تعامل و همکاری با ایران افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: دو طرف(ایران و کشورهای غربی) باید پایبند به برجام باشند. خوشبختانه ایران همکاری خوبی با آژانس دارد و باید از فرصت های ایجاد شده بیشترین استفاده را بهره مند شود.

به گفته مالکی عثمان، موفقیت برجام به تلاش مستمر و تعهدات عملکرد دو طرف بستگی دارد.

وی گفت: سال گذشته هیات تجاری از سنگاپور به ایران سفر کرد که دستاوردهای خوبی در گفت و گو با طرف های ایرانی حاصل شد. همچنین سمیناری سال گذشته در سنگاپور برگزار شد که تجار ایرانی حضور خوبی در آن داشتند.

وزیر مشاور در امور خارجه سنگاپور گفت: در خصوص مراودات بانکی نیز صحبت های خوبی میان دو کشور صورت گرفته است و رئیس کل بانک مرکزی ایران سفری به سنگاپور داشتند، اما تردیدی نیست که رفع مشکلات در حوزه بانکی که با تحریم ها ایجاد شده نیاز به زمان دارد.

وی در ادامه گفت: پس از برجام ۶۰درصد صادرات نفت ایران به سنگاپور افزایش یافت که این تحول خوبی است.

وی با اظهار اطمینان از گسترش روابط بخش خصوصی دو کشور گفت: طی چند ماه آینده هیات تجاری دیگری به ایران سفر می کند.

محمد مالکی عثمان گفت: سنگاپور هاب منطقه ای در زمینه دریانوردی است. از مسئولان کشتیرانی دعوت می کنم که به سنگاپور سفر کنند و در این زمینه همکاری را توسعه دهند.

وی افزود: دو کشور در زمینه های مختلفی می توانند با یکدیگر همکاری کنند که مدیریت بنادر یکی از این زمینه ها است. همچنین سنگاپور تجارب خوبی در زمینه فرودگاهی دارد.

مشاور وزیر امور خارجه سنگاپور بیان داشت: همچنین در زمینه مدیریت و تصفیه آب تجارب خوبی داریم. ما در سنگاپور با کمبود آب مواجه هستیم و می توانیم در این زمینه با شرکت های ایرانی همکاری های خوبی داشته باشیم.