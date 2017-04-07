زنگ هشدار «افسردگی» به صدا در آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی به مناسبت روز جهانی سلامت، نوشت؛ هجدهم فروردین روز جهانی سلامت است و امروزه سلامت را برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف میکنند. برای اینکه تمامی ابعاد سلامتی مورد توجه مردم قرار گیرد، سازمان جهانی بهداشت هر سال موضوعی را به عنوان شعار جهانی مطرح میکند. امسال بُعد روانی سلامت از سوی این سازمان مورد توجه قرار گرفته و توصیه شده: برای رسیدن به آرامش روح و روان و زندگی سالم همراه با نشاط و امید، در مورد افسردگی با هم صحبت کنیم.
باید بدانیم سلامت روان، تنها نداشتن بیماری اعصاب و روان نیست، بلکه سازگاری فرد با خودش و دیگران، قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن روحیه انتقادپذیری و داشتن عکسالعمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی، جنبههای مهمی از سلامت روانی را تشکیل میدهند؛ همچنین باید توجه داشت که بسیاری از این مشکلات بر سلامت جسمی انسان هم تاثیر میگذارند.
اکنون بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر در دنیا از افسردگی رنج میبرند و این آمار طی ۱۰ سال اخیر تقریبا ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما حمایت نامطلوب به همراه ترس از انگ روانی، باعث شده این افراد از دسترسی به درمان مناسب محروم بمانند. چنان که حتی در کشورهای با درآمد بالا، حدود ۵۰ درصد افراد مبتلا به افسردگی، درمان دریافت نمیکنند و به طور متوسط تنها حدود ۳ درصد بودجه سلامت بخش دولتی به سلامت روان اختصاص مییابد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده این ارقام زنگ هشداری برای همه کشورهاست و ضرورت دارد در زمینه سلامت روان رویکرد مناسبی را با توجه به شرایط کشور خود طراحی و اجرا کنند.
مهمترین اهدافی که در این زمینه باید دنبال شود عبارت است از: بیشتر آگاه کردن جامعه در خصوص افسردگی؛ تعیین راهکارهای پیشگیری و درمان آن و آموزش خانواده، دوستان و همکاران برای حمایت از افراد مبتلا به افسردگی.
در کشور ما نیز به دنبال اجرای طرح تحول سلامت، برای نخستین بار خدمات سلامت روان به طور رایگان توسط کارشناسان ذیربط در مراکز بهداشتی ارائه میشود.
در زمستان سال گذشته نیز یک هزار تخت بیماریهای اعصاب و روان در سراسر کشور افتتاح شد؛ که همان موقع آرزو کردم، انشاءالله روزی برسد که یک هزار تخت را تعطیل کنیم.
امید که ضمن شناخت بهتر و بیشتر از این معضل عرصه سلامت، با افزایش همکاریهای بین بخشی بتوانیم گامهای بلندتری در این حوزه برداریم.
