۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۴۷

گزارش هواشناسی؛

ورود موج جدید بارشی به کشور/ تهران بارانی می‌شود

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد، با ورود موج جدید بارشی از نوار غربی کشور، طی دو سه روز آینده اکثر نقاط کشور بارانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، اولین مقصد موج جدید بارشی استان‌های بوشهر، خوزستان و ایلام است که با رگبار و بارش‌های بهاری همراه خواهد بود.

این موج در عرض‌های بالاتر نیز موجب بارش در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و در مرکز کشور در قزوین و تهران می‌شود.

بر اساس همین گزارش، هوای بعدازظهر جمعه تهران ابری است و بارش‌ها از بعد از ظهر آغاز می‌شود.

این موج از روز شنبه در نیمه شرقی کشور نیز فعال می‌شود و در روز یکشنبه به صورت کامل از کشور خارج خواهد شد.

طی دو سه روز آینده در اکثر نقاط کشور بارندگی خواهیم داشت که این بارش‌ها به صورت بهاری و موقتی است. تنها بخشی از کشور که بارش در آنجا وجود ندارد هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان است.

