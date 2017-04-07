به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، اولین مقصد موج جدید بارشی استان‌های بوشهر، خوزستان و ایلام است که با رگبار و بارش‌های بهاری همراه خواهد بود.

این موج در عرض‌های بالاتر نیز موجب بارش در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و در مرکز کشور در قزوین و تهران می‌شود.

بر اساس همین گزارش، هوای بعدازظهر جمعه تهران ابری است و بارش‌ها از بعد از ظهر آغاز می‌شود.

این موج از روز شنبه در نیمه شرقی کشور نیز فعال می‌شود و در روز یکشنبه به صورت کامل از کشور خارج خواهد شد.

طی دو سه روز آینده در اکثر نقاط کشور بارندگی خواهیم داشت که این بارش‌ها به صورت بهاری و موقتی است. تنها بخشی از کشور که بارش در آنجا وجود ندارد هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان است.