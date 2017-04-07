۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۵۸

وزیر راه وارد تبریز شد/ افتتاح پروژه های مسکن مهر در سهند

تبریز - وزیر راه و شهرسازی برای افتتاح پروژه های مختلف وارد تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخوندی طی سفر یک روزه خود به آذربایجان شرقی قرار است یک هزار و ۳۸۹  واحد مسکن مهر در شهر سهند و ۴۳ کیلومتر از باند دوم بزرگراه سراب - بستان آباد را افتتاح   کند.
همچنین در این سفر چند طرح و پروژه عملیات اجرایی آن آغاز می شود که شامل  آزاد راه تبریز - بازرگان، سه ایستگاه راه آهن، ادامه بزرگراه تبریز - بستان آباد و پل ۳۰ متری بستان آباد است.
 بازدید از عملیات ریل گذاری میانه - بستان آباد، عملیات اجرایی محور تبریز - اهر، شهر جدید شهریار تبریز، ترمینال فرودگاه تبریز،  آزادراه تبریز - سهند و میدان صاحب الامر تبریز برنامه های دیگر آخوندی در تبریز می باشد.
