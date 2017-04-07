ائتلاف معارضان خواستار تداوم تجاوز نظامی آمریکا به سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، ائتلاف معارضان سوری از حملات موشکی ارتش ایالات متحده آمریکا به سوریه استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، معارضان خواستار تداوم حملات آمریکایی ها به مواضع ارتش سوریه شده اند.

معارضان برای توجیه حملات آمریکا به مواضع هدف قرار گرفته شده، مدعی شدند که ارتش سوریه از طریق این مواضع تاکنون هزاران نفر را به قتل رسانده است!

گفتنی است، ارتش ایالات متحده آمریکا صبح امروز با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

منابع خبری مختلف، تعداد موشک‌های شلیک‌شده به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را بین ۵۰ تا ۷۰ عدد ذکر کرده‌اند.

حمله موشکی به سوریه، با فرمان دونالد ترامپ و از ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه، در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گرفته است.