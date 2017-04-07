۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۱۶

هفت‌تیرکشی قورباغه در شلوغی شهر؛

ابراز خرسندی «بنیامین نتانیاهو» از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه

درحالی که تنها چند ساعت از تجاوز نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا به سوریه می گذرد، نخست وزیر رژیم کودک کُش رژیم صهیونیستی نتوانست خوشحالی مضاعف خود از این اقدام واشنگتن را پنهان کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه از این اقدام واشنگتن ابراز رضایت کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو که خود صاحب کارنامه‌ای مملو از کشتار زنان و کودکان فلسطینی است، مدعی شد: این اقدام واشنگتن حامل پیامی قوی و واضح بود.

این شخصیت صهیونیست همچنین ادعا کرد: ترامپ این پیام را مخابره کرد که استفاده از تسلیحات شیمیایی غیرقابل تحمل است! این ادعای نخست وزیر کودک کُش صهیونیست در حالی مطرح شد که تحقیقات درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در حومه ادلب همچنان مراحل اولیه خود را سپری می کند.

وی همچنین حمایت تمام قد رژیم صهیونیستی از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه را اعلام کرد.

گفتنی است، ارتش ایالات متحده آمریکا صبح امروز با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی  الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

منابع خبری مختلف، تعداد موشک‌های شلیک‌شده به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را بین ۵۰ تا ۷۰ عدد ذکر کرده‌اند.

حمله موشکی به سوریه، با فرمان دونالد ترامپ و از ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه، در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گرفته است.

