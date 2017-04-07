امدادرسانی به ۵۸ روستای تحت تاثیر زلزله سفیدسنگ

مرتضی سلیمی در تشریح امدادرسانی به زلزله زدگان خراسان رضوی، به خبرنگار مهر، گفت: ۴ شهرستان سرخس، تربت جام، فریمان و مشهد، تحت تاثیر این زلزله بوده اند.

وی از امدادرسانی به ۵۸ روستای تحت تاثیر زلزله خبر داد و افزود: ۵۴۸۸ نفر در این روستاها از خدمات امدادی هلال احمر برخوردار شده اند.

سلیمی از اسکان اضطراری و برپایی ۱۱۹۸ چادر امدادی خبر داد و گفت: تعداد مصدومان این حادثه به ۴۰ نفر رسیده است و موارد فوتی همان یک مورد بوده است.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به حضور ۳۰۵ نفر نیروی عملیاتی در این حادثه، افزود: در عملیات امداد و نجات، از ۵۱ دستگاه خودرو و ۳ فروند بالگرد استفاده شده است.

سلیمی به انتقال ۸۵۰۰ کیلوگرم محموله امدادی اشاره کرد و گفت: اقلام امدادی شامل برنج، انواع کنسروجات، روغن، حبوبات، چای و ست شستشو بوده است.