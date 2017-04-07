۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۲۳

بولیوی خواستار نشست فوری شورای امنیت درپی حمله آمریکا به سوریه شد

منابع رسانه‌ای اعلام کردند که مقامات بولیویایی به منظور بررسی تجاوز نظامی آمریکا به سوریه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد طی امروز بعداز ظهر، شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، بولیوی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

بر اساس این گزارش، مقامات بولیویایی اعلام کردند خواستار شدند تا به منظور بررسی تجاوز نظامی آمریکا به سوریه، امروز جمعه یک نشست اضطراری توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل برگزار گردد.

بولیوی اعلام کرده است که این نشست باید پشت درهای بسته انجام شود.

گفتنی است، ارتش ایالات متحده آمریکا صبح امروز با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی  الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

منابع خبری مختلف، تعداد موشک‌های شلیک‌شده به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را بین ۵۰ تا ۷۰ عدد ذکر کرده‌اند.

حمله موشکی به سوریه، با فرمان دونالد ترامپ و از ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه، در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گرفته است.

