۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۰

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه، گفت: معتقدیم که اینگونه اقدامات به تقویت تروریست های رو به زوال و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه خواهد افزود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حملات موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاح های شیمیایی در تاریخ معاصر، هرگونه استفاده از سلاح شیمیایی را فارغ از عاملین و قربانیان آن محکوم می نماید و همزمان استفاده از این بهانه برای اقدامات یک جانبه را خطرناک، مخرّب و نقض اصول آمره حقوق بین الملل می داند.  

وی افزود: ما ضمن محکومیت شدید هرگونه اقدام نظامی یکجانبه و حملات موشکی به "پایگاه هوایی الشعیرات" در سوریه توسط ناوهای آمریکایی، معتقدیم که اینگونه اقدامات به بهانه حمله شیمیایی مشکوک در "خان شیخون" در ادلب که زمان بندی، عاملین و منتفعینِ از آن کاملا در پرده ای از ابهام قرار دارد به تقویت تروریست های رو به زوال و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه خواهد افزود.

