توقف طرح تحول سلامت بیماران هموفیلی را فلج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قویدل در دیدار نوروزی وزیر بهداشت با نمایندگان انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، افزود: شجاعت شما در اجرای برنامه ای که هنگام گرفتن رای اعتماد آن هم به بالاترین میزان در مجلس شورای اسلامی ارائه دادید و همان را هم اجرا کردید، قابل تقدیر و ستایش است چرا که همه اقدامات مثبت امروز در حوزه سلامت، همان وعده هایی است که در مجلس داده بودید و تلاش کردید که سیاستها اجرایی شوند.

وی در ادامه افزود: آثار مثبت اجرای طرح تحول سلامت کاملا مشهود است و ما نمی توانیم حتی تصور کنیم که این طرح یک لحظه از کار بیفتد چرا که ما هم فلج خواهیم شد.

قویدل ایجاد معاونت اجتماعی توسط وزیر بهداشت در وزارتخانه را کاری بسیار ارزشمند خواند و گفت: بر اساس استاندارهای جهانی، حمایت های درمانی اگر همسو با حمایت های اجتماعی نباشند، ماحصل آن پرورندان گیاه است نه انسان.

وی موفقیت دکتر ایازی در مسئولیت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت را مرهون ترویج و احیای مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در این حوزه دانست و به مناسبت ۲۸ فروردین، روز جهانی هموفیلی، از وزیر بهداشت برای شرکت در مراسم این روز دعوت بعمل آورد.