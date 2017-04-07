به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، شتمین جشنواره فرهنگی-هنری دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ فروردین ماه در پردیس تئاتر تهران به عنوان کاخ جشنواره برگزار خواهد شد. با توجه به برگزاری این رویداد فرهنگی- هنری دو نمایش «هدیه مرموز» به نویسندگی و کارگردانی یاسر خاسب و «نوروزخوانی» به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی در تاریخ ۲۴ فروردین به اجراهای خود در مجموعه پردیس تئاتر تهران پایان خواهند داد.

نمایش «سایه به سایه» به نویسندگی و کارگردانی داود فتحعلی بیگی که در سالن استاد نصیریان پردیس روی صحنه است پس از برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی-هنری دانشگاه های علوم پزشکی کشور بار دیگر از تاریخ ۱ تا ۱۵ اردیبهشت در ساعت ۱۹:۳۰ به روی صحنه خواهد رفت.

همچنین نمایش «جادوگر کوچولو» به نویسندگی هادی حسنعلی و کارگردانی فریبا دلیری که این شب ها در تماشاخانه استاد رشیدی روی صحنه است نیز بعد از توقف موقت اجرا در تاریخ ۲۴ فروردین، بار دیگر در تاریخ ۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه خواهد رفت.

اجرای نمایش های مجوعه پردیس تئاتر تهران در سال ۹۶ از تاریخ ۷ فروردین همزمان با روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی آغاز شد.