۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳

استاندار حمص اعلام کرد؛

۵ کشته و ۷ زخمی؛ آمار اولیه قربانیان تجاوز نظامی آمریکا به سوریه

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که براساس آمار اولیه، تجاوز نظامی آمریکا به سوریه تاکنون پنج کشته و هفت زخمی برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش، وی همچنین تصریح کرد که در میان قربانیان، شماری غیرنظامی نیز وجود دارد.

استاندار حمص همچنین اظهار داشت: امکان افزایش شمار قربانیان تجاوز نظامی آمریکا به سوریه وجود دارد.

وی در ادامه افزود: آتش سوزی ناشی از حمله آمریکا به پایگاه «الشعیرات» مهار شده است. 

گفتنی است، استاندار حمص پیشتر، علت تجاوز نظامی آمریکا به سوریه را خدمت رسانی این کشور به تروریست های داعش خوانده بود.

