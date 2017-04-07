یک لاشه قوچ وحشی در منطقه تپال شاهرود کشف شد/ ۲نفر دستگیر شدند

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح عملیات دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در شاهرود، بیان داشت: شامگاه جمعه و حوالی ساعت ۲۱ بر مبنای گزارش یکی از اهالی شاهرود رد موتور سیکلتی مشکوک در منطقه تپال توسط ماموران محیط زیست گرفته شد تا اینکه در نهایت به دستگیری دو شکار چی انجامید.

وی با بیان اینکه شکارچیان با لاشه قوچ قصد عزیمت به روستای محل زندگی شان را داشتند، ابراز داشت: یک لاشه قطعه قطعه شده قوچ وحشی از گونه قابل حفاظت جانوری در منطقه تپال از این افراد کشف شد.

سرپرست حفاظت از محیط زیست شاهرود، گفت: متخلفان برای طی مراحل قضایی به دادگاه ارجاع خواهند یافت.

قربانلو بیان داشت: با توجه به فرارسیدن فصل بهار از مردم می خواهیم تا موارد مشابه را به محیط زیست اعلام کنند.