  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

سرپرست حفاظت از محیط زیست شاهرود

یک لاشه قوچ وحشی در منطقه تپال شاهرود کشف شد/ ۲نفر دستگیر شدند

یک لاشه قوچ وحشی در منطقه تپال شاهرود کشف شد/ ۲نفر دستگیر شدند

شاهرود- سرپرست حفاظت از محیط زیست شاهرود، از کشف یک لاشه قوچ در منطقه شکار ممنوع تپال این شهرستان خبر داد و گفت: دو شکارچی غیر مجاز در این رابطه دستگیر شدند.

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح عملیات دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در شاهرود، بیان داشت: شامگاه جمعه و حوالی ساعت ۲۱ بر مبنای گزارش یکی از اهالی شاهرود رد موتور سیکلتی مشکوک در منطقه تپال توسط ماموران محیط زیست گرفته شد تا اینکه در نهایت به دستگیری دو شکار چی انجامید.

وی با بیان اینکه شکارچیان با لاشه قوچ قصد عزیمت به روستای محل زندگی شان را داشتند، ابراز داشت: یک لاشه قطعه قطعه شده قوچ وحشی از گونه قابل حفاظت جانوری در منطقه تپال از این افراد کشف شد.

سرپرست حفاظت از محیط زیست شاهرود، گفت: متخلفان برای طی مراحل قضایی به دادگاه ارجاع خواهند یافت.

قربانلو بیان داشت: با توجه به فرارسیدن فصل بهار از مردم می خواهیم تا موارد مشابه را به محیط زیست اعلام کنند.

کد مطلب 3946504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها