استرالیا، فرانسه و انگلیس به حامیان تجاوز آمریکا به سوریه پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کشورهایی نظیر استرالیا، انگلیس و فرانسه از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه استقبال کردند.

بر اساس این گزارش، دولت انگلیس با صدور بیانیه ای ضمن اعلام حمایت کامل خود از اقدام نظامی آمریکا در سوریه، مدعی شد: این اقدام، پاسخ مناسبی به حمله شیمیایی اسد به «خان شیخون» ادلب بود! ادعای دولت انگلیس مبنی بر دست داشتن بشار اسد در حمله شیمیایی به خان شیخون درحالی است که هیچ سند و مدرکی در این زمینه ارائه نشده است.

از سوی دیگر، یک منبع فرانسوی نیز ضمن اعلام حمایت کامل پاریس از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه تأکید کرد: واشنگتن پیش از انجام این اقدام نظامی، پاریس را مطلع کرده بود.

در همین حال، نخست وزیر استرالیا نیز اعلام کرد که این کشور به طور کامل از عملیات نظامی آمریکا در سوریه حمایت می کند. این مقام استرالیایی گفته است: اقدام نظامی آمریکا در سوریه، پاسخ مناسبی به اقدامات دولت سوریه بود.

گفتنی است، ارتش ایالات متحده آمریکا صبح امروز با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

منابع خبری مختلف، تعداد موشک‌های شلیک‌شده به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را بین ۵۰ تا ۷۰ عدد ذکر کرده‌اند.

حمله موشکی به سوریه، با فرمان دونالد ترامپ و از ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه، در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گرفته است.