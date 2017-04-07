به گزارش خبرنگار مهر، سنگ‌فرش کردن سه چهار راه منطقه۱۲(چهارراه سیروس، سرچشمه و مخبرالدوله) مشکلاتی را برای شهروندانی که از این منطقه عبور می‌کنند ایجاد کرده است، انتظار طولانی مدت برای عبور از یک چهارراه و نارضایتی مردم سبب شده تاکنون مهدی چمران، اقبال شاکری و محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از این پروژه بازدید کنند.

محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات ترافیکی که در هنگام عملیات عمرانی این پروژه برای ساکنان و شهروندان ایجاد شده است، گفت: این طرح موافقان و مخالفانی دارد و به گفته مسئولان شهرداری منطقه ۱۲، برای آرامسازی حرکت اتوموبیل‌ها در این محدوده است اما این پروژه دو مشکل عمده دارد؛ نخست آن که در اولویت پروژه‌های شهری نیست و زمان اجرای آن نیز مناسب نبوده است.

وی با بیان اینکه برای بازدید از این پروژه از خیابان بهارستان تا چهارراه سیروس به دلیل ترافیک شدید پیاده آمده است، گفت: این محدوده مشکل ترافیکی دارد و معمولاً موتورسیکلت‌ها به سختی از لابه‌لای خودروها تردد می‌کنند؛ بنا بر این این پروژه را نمی‌توان از پروژه‌های اولویت‌دار شهری دانست؛ همچنین در همه طرح‌های شهری باید از شهروندان نظرسنجی شود که چقدر این پروژه در ارتقای کیفیت زندگی آنها اثرگذار است. بنا بر این با وجود آنکه این پروژه، پروژه بدی نیست اما در شرایط کنونی اقتصاد شهر، و کاهش درآمدها، در اولویت نبوده است.

حقانی با اشاره به اعتراضات مردمی به دلیل افزایش بار ترافیکی، افزود: باید تحقیقات میدانی انجام می‌شد تا متوجه شویم مردم چقدر با آن موافق هستند.

به گفته وی، اولویت‌های اصلی شهر، پرداخت بدهی‌ها، اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند جمع‌آوری آب‌های سطحی، توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها است و باید اعتبارات صرف این نوع پروژه‌ها شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، اضافه کرد: هیچ نهادی کمکی به شهرداری نمی‌کند و ما دست‌مان برای هزینه‌کرد در شهر، در جیب مردم است. بنا بر این باید تلاش کنیم همه اعتبارات را صرف پروژه‌های اولویت‌دار شهر کنیم.

به اعتقاد حقانی، اگر شهرداری قصد پیاده‌راه‌سازی دارد باید محورهای مناسبی را مانند محور خیابان ولی عصر (عج) که زیبا و طبیعی است، انتخاب کرده و امکان تردد با مترو و بی‌آرتی را فراهم کند.

وی در خصوص اعتراض فرمانداری به اجرای این پروژه در ایام نوروز، گفت: حاکم شهر، شهرداری است نه فرمانداری و امیدواریم هر چه زودتر مدیریت واحد شهری که چندین سال است در برنامه‌های کشوری مطرح بود و در حال حاضر در حال بررسی دوباره است به سرانجام برسد تا از دوباره کاری‌ها و تصمیم‌گیری در نهادهای موازی نجات پیدا کنیم.

حقانی در خصوص اینکه این پروژه مصوبه شورا را دارد، افزود: مصوبات شورا معمولاً کلی است و در هیچ‌کدام گفته نشده در کدام نقطه شهر پروژه آرام سازی انجام شود یا نشود؟

وی دربارهٔ زمان مناسب اجرای پروژه‌های عمرانی مانند پروژه آرام سازی منطقه ۱۲ گفت: زمان اجرای این پروژه می‌توانست در شب باشد که مشکلات ترافیکی در منطقه ایجاد نکند.