عملیات اجرایی آزاد راه تبریز مرند آغاز  شد

به گزارش خبرنگار مهر ، صبح جمعه طی سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان شرقی عملیات اجرایی قطعه اول این ازاد راه به طول ۶۳ کیلومتر و با مشارکت گروه بین الملل ی آباد هتل آبادی پارس با سهم ۶۵ درصدی از کل هزینه های اجرایی آغاز شد.

کاهش زمان سفر، افزایش ظرفیت محور و افزایش سطح کیفیت ترافیک، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی زیست محیطی، توسعه شبکه آزاد راهی کشور و اتصال آن به مرز بازرگان و افزایش سهم ایران در بازار ترانزیت کالا و مسافر ازـجمله اهداف این پروژه است.

لازم به ذکر است که کل طول آزاد راه تبریز مرند نیز هم اکنون ۱۳ کیلومتر آن در قالب کنارگذر غربی تبریز و به صورت ۴ خط عبور احداث شده و در حال بهره برداری می باشد.

گفتنی است برای این پروژه ۹ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.