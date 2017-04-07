انگلیس از تجاوز آمریکا به سوریه حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کشورهای حامی تروریست ها در سوریه از تجاوز جدید آمریکا به کشور سوریه حمایت کردند.

در همین راستا، دولت انگلیس با صدور بیانیه ای حمایت کامل خود را از تجاوز آمریکا به سوریه اعلام و از این اقدام خصمانه واشنگتن پشتیبانی کرد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.