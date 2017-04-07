ارسال ۴۷۳۷ بسته پانسمان رایگان برای بیماران پروانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی در دیدار نوروزی وزیر بهداشت با نمایندگان انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، افزود: با همت وزیر بهداشت اثرات مثبت اجرای طرح تحول سلامت در مناطق محروم و دورافتاده که قبلا حتی خانه بهداشت هم نداشتند، کاملا قابل لمس و رویت است.

وی در ادامه تاسیس معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت را اتفاق بسیار خوبی دانست و گفت: پس از بازدید وزیر بهداشت در فروردین سال گذشته از خانه بیماران ای بی، مبتلایان حمایت های بسیار مفید و ارزشمندی را دریافت کردند و امیدواریم در سالگرد این بازدید، امسال نیز به خانه ای بی بیایند و نتایج و گزارشات اتفاقات خوبی که در یک سال گذشته صورت گرفته را از نزدیک مشاهده کنند.

مدیر خانه ای بی با اشاره به اینکه، کوتاهی دولتهای قبل در ۲۰ سال گذشته را نمی توان یکباره جبران کرد، افزود: تنها در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، سه بیماری به عنوان بیماری خاص ثبت شدند و بیماری های دیگری نظیر بیماری ای بی یا همان پروانه ای در حال حاضر پیرو دستور وزیر بهداشت دولت یازدهم، خدمات خاص به این دست از بیماران ارائه می شود.

وی تحقق وعده های دکتر هاشمی در خصوص بیماران ای بی را نقطه امیدی برای مبتلایان روشن کرد بطوریکه در حال حاضر ۴۷۳۷ بسته پانسمان به صورت رایگان که هربسته آن معادل ۵۰۰ هزارتومان هزینه دارد برای مبتلایان ارسال می شود که هزینه ای معادل سه میلیارد تومان داشته است.