پرونده «حمله به سفارت عربستان» تعیین شعبه شد

محمد نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخریب و حمله به سفارت عربستان، گفت: این پرونده در دادگاه تجدید نظر تعیین شعبه شده و قرار است مجددا به آن رسیدگی شود.

وی افزود: پرونده تخریب سفارت عربستان به شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است.

به گزارش مهر، ۲۸ و ۲۹ تیر ۹۵ بود که دو جلسه رسیدگی به اتهامات متعرضان به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و ۲۱ متهم تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها نیز اخذ شد. پس از این جلسه، پرونده یکی از متهمان که به اشتباه به دادگاه کارکنان دولت آمده بود به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. در نهایت پس از چهار ماه دادگاه حکم این متهمان را صادر و ۱۳ متهم را به حبس تعلیقی محکوم کرد. تعدادی از متهمان نیز تبرئه شدند.

پیش از این یکی دیگر از وکلای این پرونده به خبرنگار مهر گفته بود؛ با توجه به اینکه بخش مفتوح پرونده در رابطه با اتهام تخریب سفارت بود و این عنوان نیاز به شاکی خصوصی دارد، بدون شکایت پرونده رسیدگی نخواهد شد.تاکنون هیچ شکایت خصوصی در پرونده ثبت نشده است و ما امیدواریم با ادامه این روند، این بخش از پرونده نیز مختومه شود.