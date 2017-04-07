به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد: هم اکنون در استانهای آذربایجان شرقی و کرمانشاه در اکثر محورها مه گرفتگی و کاهش دید وجود دارد.
به همین منظور از رانندگان درخواست میشود هنگام تردد از این محورها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، نکات ایمنی را نیز رعایت کنند.
براساس این گزارش، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی با شماره تلفنهای ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) و ۱۲۰ به طور شبانهروزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است؛ همچنین در پایگاه اطلاعرسانی www.rahvar120.ir آخرین اطلاعات ترافیکی قابل دسترسی است.
