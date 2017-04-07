  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

گزارش پلیس راه؛

مه گرفتگی در محورهای دو استان/ ترافیک جاده‌ها روان است

مه گرفتگی در محورهای دو استان/ ترافیک جاده‌ها روان است

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد؛ هم اکنون در اکثر محورهای دو استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه، مه‌گرفتگی و کاهش دید وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد: هم اکنون در استان‌های آذربایجان شرقی و کرمانشاه در اکثر محورها مه گرفتگی و کاهش دید وجود دارد.

به همین منظور از رانندگان درخواست می‌شود هنگام تردد از این محورها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، نکات ایمنی را نیز رعایت کنند.

براساس این گزارش، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی با شماره تلفن‌های ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) و ۱۲۰ به طور شبانه‌روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است؛ همچنین در پایگاه اطلاع‌رسانی www.rahvar120.ir آخرین اطلاعات ترافیکی قابل دسترسی است.

کد مطلب 3946527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها