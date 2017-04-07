محمد جعفر مرادی قهرمان دوی ۴۲ کیلومتر پارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای بین المللی دو پارس امروز ۱۸ فروردین در مسیر ورزشگاه آزادی تا میدان آزادی و برعکس برگزار شد. بیش از ۷۰۰ ورزشکار در این مسابقه شرکت کرده اند.مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان نیز از نزدیک شاهد برگزاری این میزبانی بین المللی بود.

در پایان دوی ۱۰ کیلومتر مردان برزی به عنوان قهرمانی رسید و در دوی ۲۱ کیلومتر مردان نیز کیهانی قهرمان شد.اما در دوی ۴۲ کیلومتر که یکی از دشوارترین مواد این مسابقه بود طبق انتظار محمدجعفر مرادی به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

دوی ۱۰ کیومتر بانوان نیز از ساعت ۱۶ در محل دریاچه آزادی آغاز می شود.