امروز آخرین مهلت ثبت نام برای تحصیل حوزه علمیه برادران

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای پذیرش در حوزه های علمیه سراسر کشور ویژه برادران برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه به پایان می رسد.

متقاضیان برای ثبت نام در حوزه های علمیه سراسر کشور باید به نشانی الکترونیکی howzeh-qom.ir و یا معاونت آموزشی حوزه های علمیه سراسر کشور مراجعه کنند.

پس از تکمیل ثبت نام متقاضیان باید در آزمون ورودی حوزه های علمیه سراسر کشور که روز جمعه ۲۵ فروردین ماه برگزار می شود، شرکت کنند.

کارت ورود به جلسه این آزمون نیز در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه در سایت معاونت آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه منتشر خواهد شد.