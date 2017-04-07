۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

آنکارا تجاوز نظامی آمریکا به سوریه را «مثبت» ارزیابی کرد!

«نعمان قورتلموش» معاون نخست وزیر ترکیه ضمن اعلام حمایت از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه، این اقدام را «مثبت» خواند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، آنکارا از حمله نظامی آمریکا به سوریه به شدت استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، «نعمان قورتلموش» معاون نخست وزیر ترکیه حمایت کامل این کشور از اقدام نظامی آمریکا علیه دمشق را اعلام کرد.

وی در این زمینه مدعی شد: دولت بشار اسد باید مجازات شود.

این مقام ترکیه ای همچنین اقدام نظامی آمریکا علیه دمشق را «مثبت» خواند!

گفتنی است، بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

 این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.

    ش IR ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اردوغان منافق وبرادرکش

