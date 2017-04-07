کارنامه کنکور دکتری ۹۶ هفته آخر فروردین منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۶ هفته آخر فروردین ماه ۹۶ به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

ثبت نام برای ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ برای پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۶ آذر ماه ۹۵ آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، این فرصت ۴ دی ماه ۹۵ پایان پذیرفت و در مجموع ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب برای شرکت در این دوره از آزمون ثبت نام کردند.

از میان ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب، تعداد ۱۱۰ هزار و ۳۷۹ داوطلب معادل ۴۲.۳۷ درصد زن و ۱۵۰ هزار و ۱۴۱ داوطلب معادل ۵۷.۶۳ درصد مرد بودند.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در ۷ گروه آموزشی در ۲۴۴ کدرشته امتحانی برای تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب در روز جمعه ۶ اسفندماه ۹۵ در یک نوبت و در ۵۴ شهرستان و با نظم و کیفیت مطلوب و امنیت کامل بر اساس برنامه زمان بندی شده برگزار شد.

در این آزمون از تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۶، تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۴۷ هزار و ۵۷۹ داوطلب معادل ۱۸.۲۶ درصد در جلسه آزمون غایب بودند.

از تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۹۱ هزار و ۴۰۵ نفر معادل ۴۲.۹۳ درصد زن و ۱۲۱ هزار و ۵۳۵ نفر معادل ۵۷.۰۷ درصد مرد بودند.

آمار شرکت کنندگان در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ نسبت به آمار سال ۹۵ تعداد ۱۰۲ هزار و ۲۶۷ نفر، این تعداد نسبت به آمار سال ۹۴ تعداد ۵۸ هزار و ۸۶۰ نفر و این تعداد نسبت به آمار سال ۹۳ تعداد ۲۰ هزار و ۱۲۹ نفر بیشتر است.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده نتیجه اولیه آزمون برای داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون به صورت کارنامه و شامل نمرات خام، نمرات تراز و نمره کل در هفته آخر فروردین ماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

جزئیات انتخاب رشته دانشگاهها و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز در هفته آخر فروردین ۹۶ منتشر می شود.

انتخاب رشته اینترنتی برای مجازین به انتخاب رشته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ انجام می گیرد.

نتایج نهایی این آزمون در شهریورماه ۹۶ منتشر می شود.