معارضان سوریه:در حمله آمریکا به الشعیرات سوریه ۱۲ جنگنده منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، معارضان سوریه در بیانیه ای مدعی وارد شدن خساراتی به پایگاه الشعیرات در استان حمص سوریه شدند.

معارضان سوریه مدعی شدند که حمله آمریکا به پایگاه الشعیرات موجب ویران شدن این پایگاه نظامی و انهدام ۱۲ جنگنده آن شد.

این در حالی است که دیده بان حقوق بشر سوریه نیز ادعا کرده است که ۴ نظامی ارتش سوریه در حمله آمریکا به پایگاه الشعیرات کشته شده اند.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.