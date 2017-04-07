آمار مصدومان حادثه ساوه-سلفچگان۲۵نفر است/تمام مصدومان بستری هستند

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام آمار مصدومان حادثه صبح امروز محور ساوه- سلفچگان که هشت نفر عنوان شده، اظهار داشت: طبق قاعده، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مسئول اعلام آمار مصدومان حوادث و تصادفات است و برمبنای وظیفه ذاتی خود اعلام می کنیم که این حادثه دقیقا ۲۵ نفر مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: تمامی ۲۵ نفری که در این حادثه مجروح شده اند هم اکنون پس از گذشت حدود ۱۰ ساعت از حادثه، همچنان در بیمارستان مدرس شهر ساوه بستری هستند و حتی یک نفر از این تعداد تاکنون مرخص نشده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه بیان کرد: در رابطه با سوانح جاده ای و رانندگی، اورژانس مسئول اعلام آمار مصدومان، پزشکی قانونی مسئول اعلام آمار جان باختگان و پلیس راه مسئول اعلام علت سانحه است، بنابراین ما نیز طبق وظیفه ای که داشتیم آمار مصدومان را به طور دقیق اعلام کردیم.

گفتنی است بامداد امروز بر اثر خارج شدن یک دستگاه اتوبوس از جاده در اتوبان ساوه-سلفچگان و برخورد با گاردریل، ۲۵ نفر مصدوم شدند.

پس از اطلاع رسانی موضوع بلافاصله شش اکیپ شهری و جاده ای اورژانس ساوه شامل تیم های امدادی اورژانس پایگاه شهری سه، سلفچگان، شهر صنعتی، سیلجرد، آوه و تیم پشتیبان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند و ۲۳ نفر از مصدومان حادثه توسط آمبولانس های اورژانس و دو مصدوم توسط نیروهای امدادی هلال احمر پس از دریافت اقدامات اولیه درمان پیش بیمارستانی، به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.