  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

مسکو زخمی شدن نظامیان روسیه در الشعیرات سوریه را تکذیب کرد

مسکو زخمی شدن نظامیان روسیه در الشعیرات سوریه را تکذیب کرد

روسیه اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه ها مبنی بر زخمی شدن نظامیانش و و هدف واقع شدن جنگنده های خود در پایگاه الشعیرات سوریه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه اخبار منتشر شده مبنی بر زخمی شدن نظامیان خود را در سوریه تکذیب کرد.

ساعاتی قبل اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه در پی حمله جنگنده های امریکایی به فرودگاه الشعیرات در استان حمص سوریه یک خلبان روس کشته شده و چند جنگنده روس نیز مورد هدف واقع شده است ولی مسکو این اخبار را تکذیب کرد.

پیشتر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد: قبل از حملات موشکی، به روسها اطلاع داده شده بود که پایگاه الشعیرات را ترک کنند و به نیروها و تجهیزات ارتش روسیه آسیبی وارد نشده است.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

 این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 3946560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها