آزاد و فرنگی کاران برتر چهار وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های انتخابی تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان از صبح روز پنجشنبه در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و عصر امروز به پایان می رسد. در پایان مسابقات روز نخست این رقابت ها نفرات برتر چهار وزن کشتی آزاد و چهار وزن کشتی فرنگی مشخص شدند.



در کشتی آزاد و در وزن ۵۰ کیلوگرم علی فاتحی از تهران در دو دیدار و با نتایج ۶ بر ۴ و ۷ بر یک امیر پرسته از مازندران را شکست داد و قهرمان شد.



در وزن ۶۰ کیلوگرم یونس امامی از تهران در دو مسابقه و با نتایج ضربه فنی و ۱۳ بر ۶ مقابل ابوالفضل حاجی پور از مازندران به پیروزی رسید و به عنوان نخست رسید.



در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد متقی نیا از خراسان رضوی و علی سوادکوهی به دیدار فینال راه یافتند که متقی نیا در دو کشتی و با نتایج ۱۰ بر صفر و ۶ بر یک به پیروزی رسید و عنوان اول را از آن خود کرد.



در وزن ۹۶ کیلوگرم نیز دانیال شریعتی نیا از همدان که کشتی نخست خود با فتاحی را ۴ بر ۲ پیروز شده بود در کشتی دوم نیز با توجه به حضور نیافتن فتاحی به دلیل مصدومیت پیروز شد و به عنوان قهرمانی رسید.



در کشتی فرنگی و در وزن ۵۵ کیلوگرم محمدجواد رضایی از قم نیز که در دور مقدماتی مقابل بهنام عبدولی از خوزستان با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورده بود در دیدارهای بعد با نتایج ۱۰ بر صفر و ۸ بر ۷ از سد وی گذشت و به عنوان نخست رسید.



در وزن ۶۶ کیلوگرم امین کاویانی نژاد از خوزستان که در دیدار نخست حسین اسدی از خوزستان را با نتیجه ۷ بر یک شکست داده بود در دیدار دوم نیز با نتیجه ۲ بر ۲ از سد اسدی گذشت و نفر اول این وزن شد.



در وزن ۸۴ کیلوگرم مهدی بالی و محمدهادی ساروی از مازندران به دیدار فینال راه یافتند که محمدهادی ساروی در دو دیدار و با نتایج ۹ بر ۲ و ۲ بر یک به پیروزی رسید و عنوان نخست را از آن خود کرد.



در وزن ۱۲۰ کیلوگرم نیز امیرمحمد حاجی پور از مازندران با نتایج ۱۴ و بر ۵ و ۴ بر صفر امین میرزازاده از خوزستان را مغلوب کرد و قهرمان شد.



بر این اساس رده بندی انفرادی مسابقات روز نخست به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

۵۰ کیلوگرم: ۱- علی فاتحی (تهران) ۲- امیر پرسته (مازندران) ۳- مجتبی نوروز صحرایی (توابع تهران) ۴- وحید ورزیده (توابع تهران) ۵- علیرضا گودرزی (تهران) ۶- جواد مرتمی (مازندران) ۷- علی مهاجر (گلستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- یونس امامی (تهران) ۲- ابوالفضل حاجی پور (مازندران) ۳- رضا محمدی (توابع تهران) ۴- مهدی مولایی (خوزستان) ۵- آرش سلیمانی (خوزستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- محمد متقی نیا (خراسان رضوی) ۲- علی سوادکوهی (مازندران) ۳- فریبرز بابایی (مازندران) ۴- ابراهیم قلی پور (مازندران) ۵- سجاد غلامی (البرز) ۶- محمدحسین قصاب باوفا (خراسان رضوی) ۷- محسن مصطفوی (آذربایجان شرقی) ۸- فرهاد عبدی (تهران) ۹- ارسلان رجائی فر (بوشهر) ۱۰- یوسف سبزی (قم)

۹۶ کیلوگرم: ۱- دانیال شریعتی نیا (همدان) ۲- امیررضا فتاحی (تهران) ۳- میثم عبدی (توابع تهران) ۴- سجاد عزیزی (توابع تهران) ۵- رضا ظاهری (مازندران) ۶- امیرحسین شیور (مازندران) ۷- امیرارسلان تاتاری (خراسان رضوی) ۸- مهدی بابایی (همدان) ۹- حبیب سلطان پور (آذربایجان غربی)



کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- محمدجواد رضایی (قم) ۲- بهنام عبدولی (خوزستان) ۳- میثم دلخانی (فارس) ۴- اشکان میرکاری (لرستان) ۵- علی رستار (کرمان) ۶- مهدی محسن نژاد (خوزستان) ۷- عارف کریم دوست (گیلان) ۸- علی نوربخش (تهران) ۹- کیانوش غضنویان (مازندران)

۶۶ کیلوگرم: ۱- امین کاویانی نژاد (خوزستان) ۲- حسین اسدی (خوزستان) ۳- محمدسعید عزیزی (کرمانشاه) ۴- سجاد ایمن طلب (مازندران۹ ۵- علی اکبر محمدی (خراسان شمالی) ۶- محمدرضا مختاری (فارس) ۷- محمد محصولی (فارس) ۸- محمدرضا آقانیا (مازندران)

۸۴ کیلوگرم: ۱- محمدهادی ساروی (مازندران) ۲- مهدی بالی (مازندران) ۳- آرمان علیزاده (خوزستان) ۴- علیرضا شیخی (البرز) ۵- محمدرضا رضایی (قم) ۶- حسن فروزنده (تهران) ۷- رضا نجفی (گیلان) ۸- امیر کلوانی (آذربایجان غربی)

۱۲۰ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد حاجی پور (مازندران) ۲- امین میرزازاده (خوزستان) ۳- مسعود میرزائیان (چهارمحال و بختیاری) ۴- مجتبی رضایی (البرز) ۵- ابوالفضل سبکتکین (اصفهان) ۶- سجاد موسوی (خراسان رضوی)