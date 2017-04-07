آمریکا از انگلیس برای حمله به سوریه درخواست همراهی نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در سخنانی از هماهنگی لندن با واشنگتن برای تجاوز آمریکا به سوریه خبر داد.

وی در همین راستا تصریح کرد: در تمام سطوح با دولت آمریکا درباره حمله به سوریه در ارتباط بودیم. معتقدیم که حمله آمریکا، آغاز حمله نظامی متفاوت و مختلفی نیست. آمریکا از انگلیس برای مشارکت در حمله به سوریه درخواست نکرد.

این در حالی است که پیشتر دولت انگلیس حمایت کامل خود را از حمله جنگنده های آمریکایی به فرودگاه الشعیرات در استان حمص سوریه اعلام کرده بود.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.