قیمت جهانی نفت به بیش از ۵۵ دلار در هر بشکه رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال حملات موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز جمعه با بیش از ۲ درصد افزایش به بیشترین روند صعودی خود در یک ماه اخیر رسید.

فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر حمله هوایی ارتش این کشور به بهانه حمله شیمیایی در اوایل هفته در شهر ادلب سوریه صورت گرفته است.

در پی این حمله، قیمت نفت دریای برنت در ابتدا به ۵۶ دلار و ۸ سنت در هر بشکه رسید؛ اما اندکی بعد در برابر ۵۵ دلار و ۵۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد که نسبت به دیروز باز هم از رشد ۱.۱ درصدی برخوردار بود.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با بیش از ۲ درصد افزایش به ۵۲ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه رسید و لحظاتی بعد در برابر ۵۲ دلار و ۳۵ سنت معادل ۱.۲۶ درصد رشد معامله شد.

این دو شاخص جهانی نفت با بیشترین روند افزایشی خود از اوایل مارس ماه گذشته میلادی به بعد روبرو شده اند.

دست اندرکاران بازار این افزایش رویه قیمت نفت را در بازار معاملات امروز یک واکنش ناخودآگاه به حملات هوایی آمریکا می خوانند؛ ضمن اینکه سوریه تولید نفت خود را محدود کرده و نگرانی ها در مورد برهم خوردن ارسال نفت در منطقه خاورمیانه با شدت گرفتن درگیری ها افزایش یافته است.

جفری هالی، کارگزار معاملات آتی در سنگاپور گفت: حملات موشکی آمریکا موجب افزایش ناگهانی بیش از ۲ درصد نفت شده است.