کنترل تلفن هوشمند به وسیله حرکات صورت با یک هندزفری خاص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل نیوساینتیست، محققان سازنده این هندزفری های هوشمند پیش بینی می کنند فناوری به کارگرفته شده برای کنترل تلفن هوشمند به وسیله حالات صورت، برای افرادی کارآمد باشد که دچار اختلالات حرکتی هستند و علاوه بر آن راهی برای تشویق مردم به عدم استفاده از تلفن هنگام رانندگی است.

هندزفری هوشمند EarFieldSensing نام گرفته و توسط گروهی از محققان مرکز تحقیقات گرافیک کامپیوتر Fraunhofer در آلمان ساخته شده است.

سیستم هدفون مذکور شامل یک گوش گیر و یک الکترود مرجع (گیره پارچه ای که به لاله گوش می چسبد) و چهار حسگر است که به Arduino (بستری با منبع باز که برای ساخت اشیای الکترونیکی تعاملی به کار می رود) و باتری ۹ ولت متصل است و اطلاعات را از طریق بلوتوث منتقل می کند.

هنگامیکه فردی لبخند و چشمک می زند یا سرش را تکان می هد ماهیچه های گوش او نیز تکان می خورند. این امر سبب می شود گوش گیرها تغییر شکل دهد در نتیجه مدار الکتریکی موجود در آن نیز با توجه به حرکت صورت تغییر می کند.

دنیاس ماتیاس یکی از محققان این پروژه می گوید: در حال حاضر این فقط یک پروژه تحقیقاتی است اما در آینده نزدیک فعالیت ساده ای مانند پاسخ دادن به یک تماس با حالت صورت امکانپذیر است.

این سیستم در حال حاضر می تواند حالات مختلف خندیدن، چشمک زدن، چرخیدن سر به سمت راست و بازکردن دهان را ردیابی کند.