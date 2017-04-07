تیم کاراته دختران اصفهان کاپ قهرمانی نوجوانان کشور را به خانه برد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته دختران رده سنی نوجوانان کشور روز جمعه با شرکت ۴۲۷ ورزشکار از ۲۵ استان در سالن اختصاصی کاراته مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

در پایان این مسابقات در وزن منهای ۴۷کیلوگرم ( شرکت کننده ۱۵۵نفر) تینا نصیری از تهران مقام اول را به دست آورد، معصومه محسنیان از مازندران نایب قهرمان شد و محنا پوراحمدیان از کرمان و الهه یخکشی از مازندران مشترکا سوم شدند.

همچنین در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم (شرکت کننده ۱۵۳نفر) سیده سوده از کیش و محبوبه گرایلی از مازندران اول و دوم شدند و هیلا ابراهیم پور از گیلان و مینا طیاری از اصفهان به طور مشترک سوم شدند.

در وزن به اضافه ۵۴ کیلوگرم (۱۱۹ نفر شرکت کننده) نیز حدیثه طالبی از اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، مهسا رضایی از مازندران دوم شد، مهدیه عباسی از مازندران و ملیکا خسروی از فارس به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند .

در رده بندی تیمی هم، تیم اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، کیش و تهران به طور مشترک نایب قهرمان شدند و تیم استان مازندران سوم شد.

همچنین تیم آذربایجان غربی چهارم شد و تیم های کرمان، گیلان و فارس به طور مشترک مقام پنجم را کسب کردند.

گفتنی است ۶۰ داور کشوری رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته دختران رده سنی نوجوانان را قضاوت کردند.