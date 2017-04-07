نوسازی صنایع تولیدی فعال هرمزگان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی افزود: شرایط نوسازی صنایع تولیدی پس از برجام مهیا شده و برآوردهای ریالی هم در این زمینه در حال بررسی است.
وی اظهارداشت: آموزش و بازدید کارشناسان صنایع و واحدهای صنعتی منتخب از نمایشگاههای داخلی و خارجی هم از برنامههای اولویتدار امسال است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجامشده فعالیتهای اقتصادی واحدهای تولیدی بهروز میشود.
قاسمی عنوان کرد: مشکل تهیه مواد خام واحدهای تولیدی که در زمینه مواد پتروشیمی فعالیت میکنند نیز در دست بررسی است.
وی گفت: سال گذشته بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد ریال در واحدهای تولیدی استان سرمایهگذاری شد.
