۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

نوسازی صنایع تولیدی فعال هرمزگان در اولویت قرار دارد

بندرعباس - رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: نوسازی صنایع تولیدی فعال از اولویت‌های امسال سازمان صنعت معدن و تجارت استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی افزود: شرایط نوسازی صنایع تولیدی پس از برجام مهیا شده و برآوردهای ریالی هم در این زمینه در حال بررسی است.

وی اظهارداشت: آموزش و بازدید کارشناسان صنایع و واحدهای صنعتی منتخب از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی هم از برنامه‌های اولویت‌دار امسال است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی به‌روز می‌شود.

قاسمی عنوان کرد: مشکل تهیه مواد خام واحدهای تولیدی که در زمینه مواد پتروشیمی فعالیت می‌کنند نیز در دست بررسی است.

وی گفت: سال گذشته بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد ریال در واحدهای تولیدی استان سرمایه‌گذاری شد.

