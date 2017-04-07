دیدار روسای جمهور آمریکا و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا، برای نخستین بار با «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین، در فلوریدا دیدار کرد.

در این دیدار که پیش از آغاز مذاکرات رسمی رهبران دو کشور صورت گرفت، همسران آنها نیز حضور داشتند.

دونالد ترامپ پیش از این دیدار گفته بود که در دیدار با شی جینپینگ، از رییس جمهوری چین خواهد خواست تا در خصوص تراز تجاری بین دو کشور اقدام کند و همچنین برای مهار جاه طلبی هسته‌ای همکاری بیشتری داشته باشد.

شی در راس یک هیات بلندپایه چینی روز پنجشنبه وارد فلوریدا شد.

دونالد ترامپ پیش از مراسم شام گفت:تا الان مذاکرات طولانی با هم داشتیم و چیزی به دست نیاورده ایم، مطلقا هیچی، اما با هم دوست شده ایم، این را می توانم ببینم و فکر می کنم در دراز مدت ما روابط بسیار خوبی با هم خواهیم داشت.

طبق این گزارش، رهبران دو کشور و هیات‌های همراه احتمالا مذاکرات جدی خود در خصوص تجارت بین دو کشور و سیاست خارجی را روز جمعه شروع کنند.

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود جلوی فرار سرمایه و اشتغال از آمریکا به چین را بگیرد. آقای ترامپ همچنین از تراز تجاری بین دوکشور انتقاد کرده بود.

دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیش از دیدار با رییس جمهوری چین گفته بود: با ما ناعادلانه رفتار شده است و ما معاملات تجاری بسیاری بدی برای سال‌های سال با چین داشته ایم . این یکی از مسایلی است که ما در باره آن گفت وگو خواهیم کرد.

در همین زمینه، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا در فلوریدا گفته ست: به رغم این تمایل مشترک برای همکاری( بین دو کشور) وجود دارد، ایالات متحده می داندکه چین می تواند برای منافع آمریکا چالش هایی به وجود بیاورد.

واشنگتن و پکن بر سر مسایلی مانند،‌روابط اقتصادی، سیاست‌های پولی، سامانه پدافند موشکی «تاد» در کره جنوبی و یا گسترش حضور نظامی چین در «دریای جنوب چین» اختلافاتی نظر دارند.