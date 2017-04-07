سرما به هزار هکتار از باغات زردآلو ماهنشان خسارت وارد کرد

مجتبی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه طی چند روز گذشته شاهد بارش باران طی چند روز گذشته در ماهنشان بودیم در این میان بارش باران و سرما به محصولات باغداران ماهنشانی خسارت وارد کرد.

وی اظهار کرد: در این میان سرما به هزار هکتار معادل ۱۵ درصد از باغات زردآلو شهرستان ماهنشان خسارت وارد کرد.

فرماندار ماهنشان میزان خسارت وارد شده به باغات شهرستان ماهنشان را ۵.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این میان کشاورزان به توصیه سازمان جهاد کشاورزی توجه کرده وبرای جلوگیری از سرما زدگی محصولات تمهیدات گرمایشی را در دستور کار قرار دهند.

نوری تصریح کرد: محدیدیت در سمپاشی و محلول پاشی در روزهای آتی ، جرای آماده سازی زمین کشت ، خودداری از مصرف کودهای ازته، تنظیم دمای مرغداری‌ها، دامداری‌ها و انبارها به دلیل نوسانات دما و مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام مد نظر قرار گیرد.

فرماندار ماهنشان عنوان کرد: با توجه به گزارش هواشناسی بارش باران را در چند روز آینده داریم که کشاورزان حتما تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.