  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

سرپرست پلیس راه ایلام:

عشایر برای جابجایی دام ها از وسایل نقلیه باربری استفاده کنند

عشایر برای جابجایی دام ها از وسایل نقلیه باربری استفاده کنند

ایلام-سرپرست پلیس راه ایلام با اشاره به فرارسیدن فصل کوچ عشایراز دامداران گفت: عشایر برای جابجایی دام های خود از وسایل نقلیه باربری استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: این روزها با شروع فصل کوچه عشایر و دامداران از مناطق گرمسیری استان به ییلاق های استان و استان‌های همجوار شاهد تردد دام های زیادی در کنار جاده‌ها هستیم که می تواند در صورت عدم رعایت دامداران و یا رانندگان حوادث رانندگی پیش بیاید.

وی ادامه داد:پلیس راه استان در همین راستا به عشایر و دامداران عزیز توصیه می‌کند به منظور جلوگیری از حوادث رانندگی و از طرفی پیشگیری از  برخی سرقت ها ی احتمالی دام‌های خود را با وسایل نقلیه باربری جابه‌جا کنند.

سرپرست پلیس راه ایلام کوهستانی بودن  و عرض کم جاده های استان و وجود تونل ها ، را از علل احتمالی وقوع حوادث رانندگی هنگام تردد احشام و دام های عشایر عنوان کرد و تاکید کرد:دامداران از تردد در طول جاده ها خودداری کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست  این مواقع از سال  هنگام تردد در جاده‌ها و به ویژه در زمان غروب آفتاب و شب ها با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به جلو حرکت کنند.

کد مطلب 3946604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها