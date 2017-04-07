عشایر برای جابجایی دام ها از وسایل نقلیه باربری استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: این روزها با شروع فصل کوچه عشایر و دامداران از مناطق گرمسیری استان به ییلاق های استان و استان‌های همجوار شاهد تردد دام های زیادی در کنار جاده‌ها هستیم که می تواند در صورت عدم رعایت دامداران و یا رانندگان حوادث رانندگی پیش بیاید.

وی ادامه داد:پلیس راه استان در همین راستا به عشایر و دامداران عزیز توصیه می‌کند به منظور جلوگیری از حوادث رانندگی و از طرفی پیشگیری از برخی سرقت ها ی احتمالی دام‌های خود را با وسایل نقلیه باربری جابه‌جا کنند.

سرپرست پلیس راه ایلام کوهستانی بودن و عرض کم جاده های استان و وجود تونل ها ، را از علل احتمالی وقوع حوادث رانندگی هنگام تردد احشام و دام های عشایر عنوان کرد و تاکید کرد:دامداران از تردد در طول جاده ها خودداری کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست این مواقع از سال هنگام تردد در جاده‌ها و به ویژه در زمان غروب آفتاب و شب ها با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به جلو حرکت کنند.