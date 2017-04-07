درخواست همدان برای میزبانی مسابقات فوتبال نوجوانان یا جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت فوتبال همدان مذاکرات اولیه را با مسئولان فدراسیون برای کسب میزبانی دور مقدماتی رقابت‌های فوتبال نوجوانان یا جوانان آسیا داشته است.

همدان پیش‌تر نیز میزبانی دور مقدماتی فوتبال زیر ۱۴ ساله جنوب غرب آسیا را داشته است که به بهترین نحو ممکن انجام شد.

میزبانی شایسته همدان در این رقابت‌ها سبب شد تا الکسی سوسی دبیر کل وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مستقیم به همدان سفرکرده و ضمن مشاهده بازی‌ها، از نزدیک امکانات و ظرفیت‌های فوتبال همدان را موردبررسی و بازدید قرار دهد.

هم اکنون رئیس جدید هیئت فوتبال همدان قصد دارد در راستای توسعه فوتبال پایه استان امتیاز میزبانی دور مقدماتی نوجوانان یا جوانان آسیا را کسب کند.

این رقابت‌ها به طور حتم کلاس آموزشی رایگان برای استعدادهای فوتبال و مربیان رده‌های پایه خواهد بود ضمن اینکه الگوبرداری مناسب در ساختار فنی و مدیریتی تیم‌ها است.