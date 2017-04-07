به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسراء، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در جلسه درس اخلاق این هفته خود که در این بنیاد برگزار شد، ضمن تبریک ایام پربرکت ماه رجب بیان داشت: ایام پُربرکتی که در صحابت آن به سر می‌بریم به علاقمندان قرآن و عترت تهنیت عرض می‌کنیم و از ذات اقدس الهی توفیق بهره‌وری از این ایام پُرفیض را خواهان هستیم که به همه عنایت بفرماید.

وی افزود: مطمئن باشید که خواندن بعضی از این دعاهای نورانی ماه رجب، یک سواد دقیق‌تری می‌خواهد، یک علم بیشتری می‌خواهد، این دعای نورانی پُربرکت ماه رجب، این طور نیست که با هفت هشت سال درس خواندن حل بشود، این یک جان کَندن می‌خواهد.

استاد برجسته حوزه در ادامه به شرح نامه شصتم حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه پرداخت و بیان داشت: نامه شصتم نهج‌البلاغه نامه‌ای است که حضرت امیر برای مأموران و مسئولان مناطقی که در مسیر نظامیان قرار داشتند مرقوم فرمودند. در این نامه حضرت علی(ع) برای مأموران اخذ زکات و مالیات‌های مذهبی نامه می‌نوشتند که شما که می‌روید زکات جمع بکنید، اگر در مزرعه هستید یا اگر در باغ‌ها هستید، این نیروهای نظامی حرکت می‌کنند، مزاحم این‌ها نشوید این‌ها هم حق ندارند مزاحم شما بشوند، ولی اگر گرسنه هستند جلوی گرسنگی این‌ها را نگیرید اگر بیش از سدّ جوع آسیبی رساندند کاملاً دفاع کنید، «ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ» اگر آن‌ها بد کردند شما هم عادلانه پاسخ آن‌ها را بدهید، گرچه این عدل شما برای آن‌ها تلخ است.

وی در ادامه به تبیین مسئله دعا و استجابت دعا پرداخت و اظهار داشت: این نامه شصت نهج البلاغه به استثنای یک سطر در نهج‌آلبلاغه آمده است، آن یک سطری که در نهج البلاغه نیامده و ای کاش مرحوم سید رضی ذکر می‌کرد این است، فرمود به اینکه مظلوم هیچ کسی را ندارد، در ناله و در دعا موحّد است، دعای هیچ موحّدی بی‌اجابت نیست. هیچ کس نگفت خدا که دستش خالی برگردد، ذات اقدس الهی از مظلوم حمایت می‌کند.

آیت الله جوادی آملی افزود: این بیان از لطایف ادعیه ائمه(علیهم السلام) است، دعای خالصانه هیچ ممکن نیست اجابت نشود؛ حالا یا عین آن مطلب اجابت می‌شود اگر حکمت است، اگر مصلحت نیست مشابه آن به این شخص داده می‌شود. اینکه وجود مبارک امام سجاد(ع) هم می‌فرماید ما دستی را که به دعا بلند می‌شود، سپس به صورت می‌مالیم برای این است که این دست از جای بلندی آمده و هرگز خالی برنگشت.

وی اظهار داشت: یک بیان نورانی دیگر حضرت امیر(ع) دارد که یک کسی سنگ زد این سنگ را همان‌جا که آمد برگردان. فرمود یک ملت باید آزاده باشد، سیلی‌خور و سنگ‌خور دیگری نباشد، اما هر جا سنگ آمد فوراً همان‌جا برگردانید، مگر نمی‌خواهید مستقل باشید؟! حضرت می‌فرماید: امضا کردن ستم، زیر بار ظلم رفتن، در مرام ما نیست. حضرت فرمود شما در برابر ظلم ساکت نباشید نه اهل ادهان باشید نه اهل ایهان؛ ادهان یعنی روغن‌مالی، این همه قاچاق که وارد می‌شود برای اینکه این‌ها روغن‌مالی می‌کنند. فرمود اهل فاکتورسازی و روغن‌مالی نباشید در کارتان جدّی باشید و مسامحه نکنید.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان به ضرورت ذکر یاد و نام خدا اشاره کرد و بیان داشت: کشور را با نیروهای نظامی نمی‌شود اداره کرد بلکه با عقل و عدل می‌شود اداره کرد. یاد خدا، نام خدا، در هر قیام و قعودی آن کشور را اداره می‌کند.

وی اظهار داشت: در قرآن خداوند فرمود در نام من و یاد من، سُستی به خود راه ندهید. در این نامه هم حضرت فرمود اگر کسی مظلوم واقع شد این یک آه می‌کشد بین آهِ او و رسیدن به بارگاه ملکوتی خدا هیچ حجابی نیست، لذا این دعا اثر دارد. ظلم گر چه همه جا حرام است و جزء گناهان کبیره است، اما آن ظلمی که به مظلومی می‌شود که هیچ پناهی جز خدا ندارد، از آن باید بترسید چون او که آه می‌کشد، جز خدا کسی را نمی‌خواهد.