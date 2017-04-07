۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

به دنبال آتش افروزی آمریکا در سوریه؛

شاخص ارزش دلار آمریکا با روند کاهشی روبرو شد

حملات هوایی آمریکا به سوریه موجب کاهش ارزش شاخص دلار در برابر سایر ارزهای اصلی در بازار معاملات جهانی ارز در روز جمعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال حملات موشکی آمریکا به سوریه، شاخص ارزش دلار در برابر شش سبد اصلی ارز جهان با ۳ دهم درصد کاهش روبرو شد.

 همچنین ارزش دلار در برابر ین ژاپن هم روند نزولی هفتگی ۸ دهم درصد را تجربه کرد.

البته انتشار اخبار حملات هوایی آمریکا به سوریه،  آمار کاهش بیکاری ایالات متحده را که کانون توجهات اقتصادی به دلیل قوت گرفتن افزایش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو را در سال جاری میلادی در روز جمعه به همراه داشت،  تحت الشعاع خود قرار داد.  

همچنین یورو هم با روند نزولی هفتگی یک دهم درصد در برابر سایر ارزهای اصلی روبرو شد؛ اما این روند کاهشی در برابر ین ۴ دهم درصد گزارش شده است.

علیرضا کمندی

