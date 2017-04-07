انتقاد از ترویج سکولاریسم در صدا و سیما/مراقب افکار التقاطی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین با ادامه بحث اهمیت مسائل خانواده در اسلام، اظهارداشت: فرزند آوری یکی از مهمترین ثمره های ازدواج است، جمعیت جوان و کارآمد در هر جامعه ای یکی از مولفه های قدرت در آن جامعه است که متاسفانه در اثر سیاست های غلط گذشته رشد جمعیت کشور ما دچار مشکل شده است.

خطیب جمعه ورامین بیان کرد: این امر آینده نگران کننده ای برای کشور ترسیم کرده است، لذا باید فکری جدی برای این امر کرد و زوج های جوان فرزند آوری را به تاخیر نیندازند، تک فرزندی و فرزندان کم به نفع جامعه و نیز خود خانواده نیست.

محمودی تصریح کرد: اسلامی که بر فرزند آوری تاکید دارد بر تربیت فرزند صالح نیز پافشاری می کند و توجه به حقوق فرزندان یک اصل مهم در اسلام محسوب می شود، انتخاب نام نیک و مناسب برای فرزند از جمله مسائل مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جسارت یک کارشناس به جایگاه فقاهت و مرجعیت در رسانه ملی تاسف آور است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جسارت یکی از کارشناسان صدا و سیما در برنامه های این سازمان به یکی از فقها و علمای برجسته حوزه علمیه قم اشاره کرد و افزود: جای تاسف دارد که در رسانه ملی چنین اتفاقاتی می افتد، جای تعجب و تاسف است که در نظام جمهوری اسلامی افرادی به عنوان کارشناس مروج تفکرات سکولاری هستند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: این افراد مروج سکولاریسم در صدا و سیمای ملی این نظام به فقها توصیه می کنند در حوزه مسائل اقتصادی وارد نشوند و به بیان مسائل دینی بپردازند، اسلام در تمام ابعاد زندگی بشر دارای دستور العمل هایی است که یکی از این ابعاد، بعد اقتصادی زندگی انسان است.

وی اضافه کرد: علما و مراجع قم نقطه نظراتی در مورد مسائل اقتصادی و بیکاری، تورم، رباخواری و مسائل بانکی دارند و مدیران مسئول باید به این نقطه نظرات توجه کنند، این نظرات مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی است و متعجبم چگونه یک کارشناس به خود اجازه جسارت به جایگاه رفیع فقاهت و مرجعیت را می دهد، من لازم می دانم این سخنان زشت را تقبیح کنم.

محمودی گفت: به مسئولان اقتصادی کشور توصیه می کنم مراقب افکار التقاطی باشند، باید نظام بانکی و اقتصادی ما مبتنی بر اسلام باشد و به جای تکیه بر نمونه های غربی و استفاده از منابع غیر اسلامی بر مبانی غنی اسلامی تکیه کنند و نگذارند ویروس گناه اقتصاد ما را فشل کند.

مولا علی( ع) شرافتی را دارا است که هیچکس از آن بهره مند نیست

وی با اشاره به ایام اعتکاف ۱۳ الی ۱۵ ماه رجب بیان کرد: یکی از بهترین عبادات در ماه رجب اعتکاف، خصوصا برای جوانان عزیز است، بحمدالله مساجد ما آمادگی برگزاری این سنت حسنه اسلامی را دارند و انشاء الله علاقمندان با حضور در مساجد و بهره مندی از برکات اعتکاف و فیوضات این عبادت بزرگ استفاده کنند.

امام جمعه موقت ورامین اظهارداشت: ولادت حضرت امیرالمومنین( ع) در ۱۳ رجب در مقدس ترین اماکن روی زمین به وقوع پیوست، مولا علی( ع) شرافتی را دارا است که هیچکس از آن بهره مند نیست و آن ولادت در کعبه و چند روز میهمان کعبه بودن است که این شرافت بی نظیر است.

وی گفت: شب ۱۳ رجب در کلیه مساجد فضائل و مناقب امام علی( ع) و امام جواد( ع) بیان شود و از این فرصت در جهت تقرب هرچه بیشتر به خداوند متعال در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام بهره بگیریم.

دولتمردان طوری رفتار کردند که امریکایی ها از رفتن آن ها نگرانند

امام جمعه موقت ورامین در قسمت دیگری از خطبه های امروز نماز جمعه این روز ۲۰ فروردین، روز ملی فناوری هسته ای را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید به خود ببالیم که به برکت انقلاب اسلامی و هدایت های امام و رهبری جوانان این کشور توانستند با تکیه بر استعدادهای داخلی به فناوری هسته ای دست یابند و ایران را به یک کشور قدرتمند هسته ای تبدیل کنند.

خطیب جمعه ورامین اظهارداشت: دشمنان از این پیشرفت ها ناراحتند و با تمام توان سعی دارند ما را از این توانمندی ها دور سازند اما با هدایت های مقام معظم رهبری و خود باوری ملت و جوانان این سرزمین مردم ما از این دستاورد مهم پاسداری خواهند کرد، در بحث برجام و مذاکرات هسته ای نیز هدف دشمنان این بوده و هست که ما را از ابزار قدرت خود دور سازند.

وی بیان کرد: نظام اسلامی در مذاکرات هسته ای حسن نیت خود را نشان داد و پای میز مذاکره نشست، این مذاکرات ممکن است برخی منافع را برای ما داشته باشد ولی با کمال تاسف آنچه باید اتفاق می افتاد رخ نداد، بنا بود تمام تحریم ها برداشته شود ولی متاسفانه این اقدام صورت نگرفت که هیچ، بلکه تهدیدهای آن ها بیشتر هم شد.

محمودی اضافه کرد: نخست وزیر انگلیس به این کشور و آن کشور رفته و از خطر ایران سخن می گوید، امریکا از وضع تحریم های جدید سخن می گوید، جالب اینجا است که برخی از آنان گفتند تا قبل از انتخابات تحریم های جدی وضع نشود چرا که ممکن است موجب روی کار آمدن یک دولت انقلابی شود.

وی گفت: باید به برخی دولتمردان عرض کنیم شما چه کردید و برخی نفوذی ها چه کردند که امریکایی ها نگرانند شما بروید و انقلابیون بیایند، اینجا است که وظیفه رسانه ملی سنگین تر می شود، امروز کشور ما نیازمند مدیران انقلابی با روحیه تهاجمی و جهادی است و به برخی مدیران بزدل و با روحیه تدافعی نیاز نداریم.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران سالروز شهادت شهید آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی را گرامی داشته و اضافه کرد: شهید آوینی به هنرمندان عزیز این کشور آموخت که هنر به معنای بی بند و باری نیست، بهره مندی از نعمات الهی و توانمندی های انسانی در راستای پاسداشت فرهنگ دینی و ملی و ارزش های اسلامی و انقلابی است.

داعش و امریکا جایی در میان ملت سوریه ندارند

وی حمله موشکی امریکا به سوریه را نشان دهنده روحیه ددمنشانه امریکایی ها دانست و گفت: این موشک ها هدیه ترامپ به مردم مظلوم سوریه بود، کشوری که سال ها در آتش گروه های تکفیری می سوزد و اکنون به سویی می رود که گروه های تکفیری از این کشور رانده شوند، در این شرایط امریکا به طور مستقیم وارد میدان شده و ده ها موشک بر سر مردم مظلوم این کشور فرو می ریزد.

خطیب جمعه ورامین داعش را دست پرورده امریکا دانست و گفت: امروز داعش در عراق و سوریه با شکست مواجه شده است و اربابان امریکایی داعش مجبور شدند به میدان بیایند، ما معتقدیم اگرچه این جنایت تلخ و دردناک است ولی امریکا و داعش بدانند جایی در میان ملت سوریه ندارند و مردم مقاوم سوریه در نهایت به پیروزی خواهند رسید اما از این تریبون اقدام زشت امریکایی ها را محکوم رده و فریاد مرگ بر امریکا سر می دهیم.